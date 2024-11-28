Россиянам напомнили об уплате налогов на квартиры и автомобили

Федеральная налоговая служба напоминает, что до 2 декабря необходимо оплатить налоги владельцам квартир и частных домов, земельных участков, транспортных средств, сообщает РИА Новости.

Если оплата не будет произведена вовремя, то с 3 декабря будут ежедневно начисляться пени.

Тогда ФНС направит налогоплательщику требование о ее уплате. Если должник проигнорирует это требование, то дело будет передано в суд, после чего взысканием долга будут заниматься судебные приставы.

Ранее россиянам напомнили об обязанности уплатить налоги за имущество детей.