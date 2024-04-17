Юрист Габович рассказал, как законно сдать квартиру мигрантам

В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» юрист, адвокат Антон Габович рассказал, как не стать случайной жертвой и не сдать квартиру мигрантам, которые готовятся к совершению преступления, сообщает rostovgazeta.ru .

Собственник квартиры обязан регистрировать информацию об ее аренде в Росреестре. Важно проверять также, чтобы у новых жильцов была оформлена временная регистрация. В случае ее отсутствия владельцу жилья могут назначить штраф в 5000 рублей. Если выяснится, что человек еще и не оплачивал налог от дополнительного заработка, размер штрафного наказания увеличится. В отдельных случаях заводят уголовное дело.

«Человек более, чем на 90 дней покидает свое постоянное место жительства, по миграционному законодательству он обязан делать временную регистрацию», — отмечает Антон Габович.

В оформлении временной регистрации также должен быть заинтересован иностранный житель. Тогда он сможет получать медицинские услуги или подавать документы, чтобы ребенок, например, мог ходить в школу. Мигранта обеспечивают правами, пока он находится на территории РФ.

Юрист предупредил, что иногда участковый может случайно узнать о незаконном проживании мигрантов. Например, соседи вызовут его из-за шума. Арендатора тогда привлекут к ответственности. Даже в случае регистрации иностранных жителей, периодически к ним может приходить участковый.

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