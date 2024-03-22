Юрист Глухов: мэрия Ижевска обвинила Путина в парковочном коллапсе

Юрист Вадим Глухов, бывший депутат гордумы Ижевска начал разбираться, почему платные парковки в городе никто не чистит от снега. В прокуратуре Удмуртии заявили, что платные парковки законом не запрещены. В местной администрации косвенно обвинили в проблеме неочищенных от снега парковок президента РФ Владимира Путина, сообщает udm-info.ru .

Юрист Вадим Глухов возмущен реакцией прокуратуры. Он четко поставил вопрос, почему никто не чистит снег. Юристу же ответили, что закон не препятствует взиманию денег у водителей за пользование городскими парковками.

«Но я вопрос-то ставил ведь не об этом. Я что хотел: чтобы осенью платные парковки убирали от опавших листьев, зимой чистили от снега, весной — от грязи, летом смывали пыль, ремонтировали, подкрашивали бордюры — чтобы было культурно, как на «ненавистном» Западе», — возмущается юрист.

Юрист считает некомпетентным также ответ местной администрации, который пришел через месяц после отправки запроса.

«Смысл ответа, если перевести его на нормальный русский язык, в том, что они прикрылись именем Президента России. Мол, по указанию Президента мы сделали в Ижевске платные парковки. А по вопросу уборки парковок ответили, что у них заключен договор с ДРЭУ Ижевска. Но, похоже, у ДРЭУ нет ни техники, ни желания заезжать на эти платные парковки и за ними отдельно следить. То есть, устроив в городе платные парковки, администрация должна была найти организацию, которая будет следить за ними — чистить, убирать, красить, причем в круглосуточном режиме. Но они этого не сделали. Потому что их интересовали только поборы с горожан, а не вопрос улучшения качества жизни граждан, как они заявляли изначально», — рассказывает экс-депутат гордумы.

Юрист предложил два способа решения проблемы, применяемый для всех регионов РФ. Первый — передать платные парковки бизнесу. Предприниматели всегда заинтересованы в прибыли, они будут создавать комфортные условия. Второе — контролировать работу подрядчиков, которых приглашают местные администрации. При необходимости можно заключать договоры с другими компаниями.

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