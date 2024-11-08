Юрист Крупская пояснила, как новый закон об алиментах мотивирует женщин не покидать РФ

Юрист Ольга Крупская рассказала, что с ноября 2024 года алиментщики не смогут уклоняться от выплат, сообщила rostovgazeta.ru.

С 1 ноября в силу вступил запрет на перечисление денег для содержания несовершеннолетнего в случае развода супругов на иностранные счета. Если мама примет решение покинуть территорию России с ребенком, она обязана открыть счет в российском банке. Работодатели только в таком случае вправе перечислять деньги, вычитая их из заработной платы мужчины.

«Сделано это для того, чтобы женщины с детьми не покидали территорию нашей страны», — высказала мнение юрист Ольга Крупская.

Кроме того, подобные меры уменьшать риски вывода денег за границу. Эксперт также напомнила, что с 6 ноября вступили в силу поправки в статью гражданско-процессуального кодекса. Ранее отец мог легко отменить приказ о взыскании алиментов. Мужчине достаточно было заявить, что он не был проинформирован о подаче заявления. Женщине приходилось начинать все с самого начала. Теперь мама имеет права подать на отца ребенка в суд. На основании его решения мужчину обяжут выплатить деньги за требуемый период.

«Раньше так сделать было нельзя, поскольку срок взыскания ограничивался последними тремя годами», — пояснила юрист.

Ранее сообщалось, что актер Игорь Петренко выплатил 5 млн руб. в счет долга по алиментам.