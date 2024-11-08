Актер Игорь Петренко выплатил 5 млн руб. в счет долга по алиментам
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Актер Игорь Петренко выплатил бывшей жене еще 5 млн рублей, которые он задолжал по алиментам. Таким образом, общая сумма его задолженности уменьшилась с 9 млн 203 тысяч рублей до 2 млн 369 тысяч рублей.
Об этом со ссылкой на данные ФССП сообщает портал kp.ru.
Напомним, звезда «Шерлока Холмса» выплачивает алименты на двоих сыновей от Екатерины Климовой.
Пара развелась в 2014 году. Мальчики живут с матерью, но поддерживают отношения с отцом.
За это время Петренко женился в третий раз. В новом браке у него родились три девочки.
Ранее сообщалось о том, что в России начнут действовать новые правила отмены взыскания алиментов.