Актер Игорь Петренко выплатил 5 млн руб. в счет долга по алиментам

Актер Игорь Петренко выплатил бывшей жене еще 5 млн рублей, которые он задолжал по алиментам. Таким образом, общая сумма его задолженности уменьшилась с 9 млн 203 тысяч рублей до 2 млн 369 тысяч рублей.

Об этом со ссылкой на данные ФССП сообщает портал kp.ru.