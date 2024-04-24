Юрист Мартынов назвал алгоритм действий в случае обрушения здания на автомобиль

Юрист Юрий Мартынов рассказал, как действовать в случаях, если на автомобиль россиянина обрушилось здание, сообщает rostovgazeta.ru .

Недавно именно такой инцидент произошел в Ростове-на-Дону. В среду, 17 апреля, 70-ти кирпичная облицовка дома обрушилась и нанесла ущерб припаркованным вблизи автомобилям. Здание было построено всего 17 лет назад. Оно не относилось к аварийным или историческим.

Юрист Юрий Мартынов предупредил, что подобный инцидент может произойти с любым жителем России. В таком случае необходимо подготовиться к подаче заявления с требованием выплаты компенсации. Алгоритм действий следующий: зафиксировать повреждения и сфотографировать место, где был припаркован автомобиль. Если водитель оставил его в неположенном месте, шансы получить деньги заметно снижаются.

Можно попросить понятых, чтобы они стали возле автомобиля, и сделать фото. Также юрист рекомендует снять видео машины и сделать обзор, что происходит возле парковочного места. Ни в коем случае нельзя переставлять автомобиль или убирать куски обломков здания.

Эксперт призывает на место происшествия вызывать сотрудника полиции, а не идти в отделение. На основании описи можно возбуждать уголовное дело. В управляющие организации или к собственнику обрушившегося здания необходимо обращаться с требованием возместить материальную компенсацию.

«При наличии полиса каско и при условии, что в договоре есть подходящий страховой случай процедура возмещения будет проходить проще и быстрее», — добавляет Юрий Мартынов.

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