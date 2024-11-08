Юрист Михайлов: закон о самообороне позволит россиянам маскировать убийства

Предложенный Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект, усиливающий право граждан на самооборону в своем доме, может привести к негативным последствиям. Таким мнением поделился юрист Ярослав Михайлов, сообщил newsler.ru.

«Считаю, что закон хоть и необходим, но его внесение преждевременно», — отметил эксперт.

Юрист пояснил, что сначала необходимо урегулировать работу уголовной и судебной систем. В настоящее время в 99% случаев по делам о самообороне человеку выносят приговор. Защитив свой дом, он также будет вынужден нести ответственность.

Кроме того, некоторые недобропорядочные граждане могут пользоваться новыми правами. Совершив преступление из личных побуждений, будут выдавать убийство за самооборону.

Подобную позицию разделяют не все коллеги Михайлова. Так, юрист Ян Чеботарев положительно отреагировал на предложение. Право на неприкосновенность жилища и личности — это конституционное право каждого гражданина.

«Я такую инициативу только приветствую. Мой дом — моя крепость», — заявил юрист Чеботарев.

Депутат Ярослав Нилов рассказал «Российской газете», что законопроект будет внесен в ближайшее время в ГД. При составлении документа ориентировались на принцип «мой дом — моя крепость».

Ранее сообщалось, что в Белове мужчина убил разъяренную возлюбленную в ходе самообороны.