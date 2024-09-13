В Белове мужчина убил разъяренную возлюбленную в ходе самообороны

В Белове 48-летний житель убил сожительницу в ходе поножовщины. Женщина периодически проявляла агрессию, в какой-то момент мужчине пришлось защищать свою жизнь. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Житель Беловского округа страдал от абьюзивного поведения своей сожительницы. Систематически женщина устраивала скандалы, хваталась за тяжелые бытовые предметы и угрожала мужчине. Часто она наносила побои, в связи с чем он обращался к правоохранителям, но прощал и забирал заявления.

В один из дней пара решила устроить застолье, которое ожидаемо привело к конфликту. В очередной раз сибирячка схватилась за нож и ударила сожителя. Она попала в подключичную область слева. Несмотря на ранение кузбассовец смог перехватить орудие и использовать против тиранши. Она получила три удара, а вскоре скончалась.

СК возбудил уголовное дело о превышении самообороны. Родственники жертвы попросили закрыть дело в связи с примирением сторон. Фигурант также выплатил компенсацию.

Ранее сообщалось, что в столице задержали неадеквата, который угрожал убийством двум жителям Ступино.