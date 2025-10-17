Юрист Михайлова спрогнозировала продажу активов ООО «Челны-Мясо»

По информации издания, ООО «Челны-Мясо» и его владелец Алмаз Мугинов с целью избежания банкротства предприятия заявили о намерении погасить задолженность перед Сбербанком.

Эксперт Елизавета Михайлова пояснила, что таким образом собственник может получить время для разработки плана дальнейших действий. На время процедуры по старым долгам активируются защитные меры. Должнику необходимо показать суду и кредиторам график погашения задолженности с аргументами, почему план будет реализован. Погашение может происходить на протяжении нескольких лет, но не более пяти.

«Если договором предусмотрен внесудебный порядок — продажа возможна по нему, если нет — через суд и торги. Вырученные деньги прежде всего пойдут на погашение долга банку. Параллельно остается и «мирный» вариант — организованная продажа по договоренности сторон, в том числе с последующей арендой площадки комбинатом», — объяснила KazanFirst руководитель юридического отдела СОЮР Елизавета Михайлова.

Эксперт отметила, что после продажи производственной площадки руководители многих предприятий продолжают деятельность. Чаще всего компании переезжают на новый адрес. Договор заключают с другим арендодателем. Недостатки у такого способа решения проблемы есть: придется учесть в затраты простой, обсудить новую логистику и с нуля начать запуск. Главное преимущество — юридически завод сохранится.

