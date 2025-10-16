Евросоюз нашел способ финансировать Украину: российские активы планируют изъять до конца 2025 года

Еврокомиссия планирует изъять замороженные суверенные активы России до конца 2025 года. Полученные средства, по замыслу Брюсселя, должны быть направлены на военные нужды Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Еврокомиссия официально включила в свою долгосрочную стратегию по безопасности план по изъятию российских активов. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, так называемый «репарационный кредит» для Украины должен быть реализован в установленные сроки. Под этой формулировкой в Брюсселе понимают прямую экспроприацию замороженных средств.

Общая сумма заблокированных в ЕС российских активов оценивается в €210 млрд, при этом конфисковать планируется порядка €185 млрд. Основная часть этих средств находится на платформе Euroclear в Бельгии. Однако этот амбициозный план сталкивается с серьезными препятствиями. Премьер-министр Бельгии открыто выступил против, требуя от других стран ЕС разделить финансовые риски на случай ответных шагов Москвы. Пока такой солидарности достичь не удалось.

Россия уже предупредила о разрушительных последствиях для мировой финансовой системы в случае реализации подобных планов. В Кремле пообещали организовать юридическое преследование всех причастных к возможной конфискации. Тем временем Брюссель намерен активно использовать военный опыт Украины для создания совместного «европейского купола безопасности».

Ранее политолог объяснил, как Евросоюз хочет ограбить Россию.