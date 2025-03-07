Юрист объяснил россиянам правила продажи б/у вещей

Юрист рассказал, что при продаже старых вещей, приобретенных для личного пользования, оформление самозанятости или ИП не требуется. Важный нюанс — публикация объявлений не должна проходить на регулярной основе.

«Если человек раз в полгода выставляет ненужные вещи на сайт с объявлениями — например, старый телефон, коляску, диван, — это не бизнес, а бытовая сделка. Налоговая не предъявит претензий, даже если сумма продаж будет большой», — уточнил эксперт.

Юрист предупредил, что в некоторых случаях у гражданина могут возникнуть проблемы с налоговой службой. Например, если он продает старые вещи, но приобретенные специально для продажи. Значение имеет и регулярность таких сделок. Специалисты обратят внимание, если продажи осуществляются несколько раз в месяц. В данную категорию также входят услуги, например, ремонт б/у техники.

Юрист Георгий Габолаев рекомендует избегать в описании таких слов, как «под заказ» или «новый». Такие сообщения могут расценить как коммерческое объявление. Эксперт также советует продавать вещи разово. В случае систематических сделок стоит оформить самозанятость и оплачивать налоги.

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