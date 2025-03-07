Юрист объяснил россиянам правила продажи б/у вещей
Юрист Габолаев призвал в объявлениях отказаться от слов «под заказ» и «новый»
Фото: [Медиасток.рф]
Юрист, основатель компании «Группа-А» Георгий Габолаев рассказал, как правильно организовать продажу ненужных вещей на сайте бесплатных объявлений, сообщил atas.info.
Юрист рассказал, что при продаже старых вещей, приобретенных для личного пользования, оформление самозанятости или ИП не требуется. Важный нюанс — публикация объявлений не должна проходить на регулярной основе.
«Если человек раз в полгода выставляет ненужные вещи на сайт с объявлениями — например, старый телефон, коляску, диван, — это не бизнес, а бытовая сделка. Налоговая не предъявит претензий, даже если сумма продаж будет большой», — уточнил эксперт.
Юрист предупредил, что в некоторых случаях у гражданина могут возникнуть проблемы с налоговой службой. Например, если он продает старые вещи, но приобретенные специально для продажи. Значение имеет и регулярность таких сделок. Специалисты обратят внимание, если продажи осуществляются несколько раз в месяц. В данную категорию также входят услуги, например, ремонт б/у техники.
Юрист Георгий Габолаев рекомендует избегать в описании таких слов, как «под заказ» или «новый». Такие сообщения могут расценить как коммерческое объявление. Эксперт также советует продавать вещи разово. В случае систематических сделок стоит оформить самозанятость и оплачивать налоги.
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