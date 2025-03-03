Россияне массово избавляются от ненужных подарков на 23 февраля

Россияне активно выставляют на продажу полученные на 23 февраля презенты. Телеграм-канал Mash сообщил о множестве объявлений, где мужчины объясняют причину продажи: подарок не подошел, подарен бывшей девушкой или просто не нужен.

Среди предложений — стандартный набор: бритвенные принадлежности, гели для душа, дезодоранты. Однако встречаются и более необычные вещи, например, футболка с изображением волка, тренажер и даже бензиновый генератор. Судя по всему, эти подарки не вызвали восторга у получателей.

Встречается и снегоход стоимостью 450 тыс. руб., от которого решили избавиться из-за наличия аналогичного. Рыболовный спиннинг за 8 тыс. руб. также не оправдал ожиданий, а чайные, кофейные и сладкие наборы оказались невостребованными.

Ранее сообщалось, что в Мытищах мужчина выбросил на мусорку Porsche, не понравившийся его жене.