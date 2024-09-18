Юрист Осипов низко оценил шансы Жукова привлечь к ответственности двойника

Юрист по авторскому праву Виктор Осипов считает маловероятной возможность лидера группы «Руки вверх!» певца Сергея Жукова привлечь к ответственности артиста, которого он подозревает в плагиате, сообщило интернет-издание «Абзац».

Певец Сергей Жуков утверждает, что звезда трибьют-шоу артист Андрей Белянин исполняет хиты «Руки Вверх!», полностью копируя манеру лидера группы. Легенда 90-х намерен взыскать 5 млн руб. со своего двойника. Юрист Виктор Осипов сомневается, что певец сможет доказать факт плагиата или взыскать такую большую сумму в качестве компенсации.

Во-первых, артист трибьют-шоу не использует товарный знак «Руки Вверх!» в его исконном виде. Согласно данным СМИ, его проект называется «NE Руки Вверх».

«Что касается товарного знака «Руки вверх!», здесь у Жукова шансы не очень высокие. Если вы напишете на бутылке «Не кока-кола», вы же не спутаете ее с оригинальным продуктом. Кроме того, будет оцениваться шрифт логотипа и цвет. Поэтому доказать плагиат сложно», — рассказал эксперт.

Во-вторых, необходимо проверить, заключал ли артист Белянин договор с Российским авторским обществом (РАО). Тогда получится установить, платил ли он деньги за исполнение песен из репертуара «Руки вверх!». Если да, то закон он не нарушал. В случае отрицательного ответа нет гарантии того, что суд назначит Белянину выплачивать 5 млн руб.

«Сумма не может многократно превышать возможные убытки правообладателя. Он может получить сумму ниже оплаченной госпошлины», – поделился специалист.

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