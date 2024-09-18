Блогера Елену Блиновскую не выпустили из СИЗО после жалобы

Решением Московского городского суда была отклонена жалоба защиты блогера Елены Блиновской, которая просила отпустить «королеву марафонов» из следственного изолятора. Об этом сообщил ТАСС.

Суд первой инстанции уже отказывал в этой просьбе, и была предпринята вторая попытка, которая также оказалась неудачной.

В четверг, 26 сентября, в Савеловский суд вновь вернется к рассмотрению дела Блиновской, которую обвиняют в совершении нескольких преступлений. В частности, ей инкриминируют дробление бизнеса, занижение доходов и неуплату налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 900 млн руб. Все деяния совершались в 2019-2021 годах.

Ранее сообщалось о том, какое наказание может грозить экс-адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в обмане супругов Блиновских на 45 млн руб.