Юрист оценил решение суда, который защитил «Аэрофлот» и «Россия» от претензий пассажира

Пассажир приобрел билет на самолет из Ижевска в Москву. Мужчина намеревался пересесть на следующий рейс в Венесуэлу, чтобы отправиться отдыхать. Путевку он приобретал в туристическом агентстве. В итоге рейс задержали, мужчина не успел пересесть на другой самолет и не уехал путешествовать. Он потребовал выплатить компенсацию в размере более 150 тыс. руб., а также моральную в размере 300 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд отказал в удовлетворении иска. Во-первых, билет до Москвы мужчина приобретал сам. Он может винить в случившемся только себя. Во-вторых, самолет не вылетел вовремя из-за технических неполадок. Команде было важно обеспечить безопасность всех пассажиров.

Юрист Александр Хамитдзянов рассказал, что у истца изначально не было шансов получить компенсацию. В пассажирских авиаперевозках существует два типа стыковочных рейсов. Первый — трансферы.

«Если с вашим рейсом возникнут проблемы, и из-за этого вы опоздаете на следующий рейс, о вас позаботится авиакомпания. Вам предоставят новый авиабилет бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это связаться с представителями вашей авиакомпании в аэропорту», — объяснил корреспонденту Udm-Info юрист Александр Хамитдзянов.

Второй случай — самостоятельный трансфер. Пассажир бронирует билеты по отдельности, тогда в случае форс-мажора вся ответственность лежит именно на нем. Авиакомпания не выплачивает компенсацию, не предоставляет питание или номер в отеле, не приобретает билет за свой счет.

Ранее сообщалось, что пассажиры «Победы» более полусуток не могут вылететь из аэропорта арабского Абу-Даби.