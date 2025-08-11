Юрист пояснила, какой подарок учителю может считаться взяткой

Юрист Екатерина Нечаева рассказала, что подарок учителю стоимостью свыше 3 тыс. руб. может стать причиной уголовного преследования родителя по статье о даче взятки, сообщило интернет-издание «Абзац».

Юрист обратила внимание, что педагог также может быть привлечен к уголовной ответственности. Нести ответственность предстоит, если за полученный презент учитель предоставил какую-либо услугу. Даритель также станет фигурантом дела.

Эксперт привела пример. Так, учителю передали презент в обмен за хорошую оценку. Такая ситуация станет поводом для возбуждения дела о взяточничестве. Подобные требования выдвигают также к работникам медицинских учреждений и других организаций, которые оказывают социальные услуги.

«Конечно, все зависит от контекста. На практике, если родители вручили подарок педагогу на день рождения, никто не будет заводить уголовное дело», — объяснила Нечаева.

Юрист обратила внимание, что, согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, стоимость подарка учителю не должна превышать 3 тыс. руб. В противном случае речь может идти о взяточничестве.

