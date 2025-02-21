Подмосковный врач объяснил, как алкоголь может испортить свидание мужчине

Употребление алкогольных напитков во время романтического свидания с женщиной может испортить его мужчине. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Некоторые мужчины почему-то уверены, что алкоголь может стать помощником на романтическом свидании. Покупая бутылку перед встречей с женщиной, они надеются, что бокал игристого или вина поможет раскрепоститься. Однако такой эффект наступает лишь на короткий промежуток времени», — рассказал Холдин.

По его словам, после этого может наступить апатия. Кроме того, из-за спиртного поднимается давление и ухудшается самочувствие. Если пить такие напитки регулярно, можно столкнуться с бесплодием, предупредил врач.

Чтобы сохранить мужское здоровье он посоветовал исключить алкоголь и сигареты, минимизировать стресс, а также ввести в свой режим ежедневную физическую активность.

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