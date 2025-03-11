Юрист рассказал, как сохранить в России каршеринг

По мнению юриста, необходимо контролировать процесс взятия машины в аренду. Специализированные службы должны проверять водителя. Распространенная проблема заключается в том, что человек оформляет заказ на аренду с чужого аккаунта. В итоге система получает данные об одном человеке, а за руль садится другой. Часто он может не иметь прав или не умеет управлять машиной. В итоге увеличивается количество ДТП.

Юрист Владлен Копвиллем предлагает наказывать того человека, который разрешил пользоваться его аккаунтом. К ответственности важно привлечь и самого водителя. Подобная практика применяется, если собственник автомобиля передал машину человеку, который находится под действием запрещенных препаратов, алкоголя или же не имеет прав. По мнению эксперта, отказываться от каршеринга в современном мире нерационально.

«В современном мире машина простому человеку практически не нужна, кроме случаев, когда ты живешь за городом, а работа в городе или у тебя разъездной характер работы. Для большинства есть общественный транспорт», — заявил Копвиллем.

Казанский автомобилист Илья назвал каршеринг злом. Он считает, что собственник автомобиля, который копил на него деньги, будет водить аккуратно. Каршеринг — это быстрый способ добраться до желаемой точки. По мнению горожанина, водитель не будет стремиться бережно относиться к авто и следить за ПДД.

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