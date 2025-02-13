Юрист рассказал о двух способах компенсации ущерба при затоплении квартиры

Эксперт назвал первый способ — договориться с виновником затопления о добровольном возмещении ущерба. В первую очередь потерпевшему предстоит выяснить, кто является виновником. Им может оказаться сосед, который, например, забыл закрыть кран. Или же обслуживающая дом организация — ТСЖ или управляющая компания. Юрист привел пример. Так, в многоэтажном доме мог произойти прорыв холодного и горячего водоснабжения, канализации. К ответственности привлекают те организации, которые следят за работой коммуникаций по основному периметру здания.

«Когда виновник установлен, нужно зафиксировать ущерб. Для этого обслуживающая дом организация составляет акт о залитии», — отметил юрист Антон Габович.

По данным юриста, для взыскания ущерба требуется следующая информация: степень повреждения жилья и причина затопления. Данные вносят в акт. Эксперт рекомендует проследить, что в документ внесли всю информацию, например, о поврежденной технике или оторвавшихся обоях. Важно, чтобы потерпевший мог доказать, что изменения произошли именно вследствие затопления. Акт показывают виновнику.

«Если не получится добровольно урегулировать вопрос, дальше этот акт станет предметом судебного разбирательства», — объяснил юрист.

Если виновник отказался, то необходимо обращаться в суд. Это второй способ, который позволит урегулировать проблему. К заявлению потребуется приложить акт о залитии. Суд может потребовать провести дополнительную экспертизу, удовлетворить иск или же отказать. Адвокат адвокат Антон Габович рекомендует по возможности решать вопрос без привлечения суда.

«Условно говоря, когда речь идет о пенсионерах, у которых случился порыв трубы и они признаны виновными, то взыскать с них нечего. Они получатели пенсии, и никакого имущества для взыскания не имеют. В этом случае в суд идти не выгодно — это не покроет ущерб, к которому привел потоп», — резюмирует собеседник RostovGazeta.

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