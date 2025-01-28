В Центральной России начались мощные паводки

На территории Центральной России начались мощные паводки из-за оттепели, какой не было на протяжении 111 лет. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Например, в Брянске река Десна затопила часть набережной, а в Рязани под воду Оки погрузилась пристань «Лесопарк». В Тверской области мост не выдержал напора реки Валдайка, а в Воронеже из-за январского половодья был закрыт проезд по мосту, перекинутому через Дон.

Синоптики говорят, что реки на три месяца раньше привычного покинули берега, а причина тому – теплая погода и снегопады. В зоне риска из-за переполненных водохранилищ н севере Казахстана находятся Курганская и Тюменская области, а еще часть Омской.

В это же время Владивосток накрыл сильнейший циклон со снегом, а порывы ветра там достигают 50 м/с. Известно о семи людях, пострадавших в результате разгула стихии. Согласно прогнозу, непогода продлится до 23:00.

Ранее сообщалось о том, что в феврале в Москве ожидается аномально теплая погода.