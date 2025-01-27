Юрист рассказал об условиях увольнения во время больничного

Основатель и генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев рассказал об особенностях оплаты больничного в тех случаях, когда сотрудник был уволен, сообщил 56orb.ru.

Эксперт пояснил, что сотрудник вправе уволиться по собственному желанию, находясь на больничном. По данным Габолаева, в таком случае больничный будет оплачен в полном объеме. Работодатель обязан также оплатить больничный в том случае, если человек уволился в связи с сокращением или по обоюдному соглашению сторон.

«Если больничный открыт после даты увольнения, его оплатит ФСС (прим. — Фонд социального страхования), но только за период до 30 дней с момента увольнения», — уточнил эксперт.

Эксперт Габолаев рассказал, что сотрудник имеет право открыть больничный в последний рабочий день. В таком случае его оплатит Фонд социального страхования. Если специалист заболел накануне увольнения, больничный оплачивает работодатель.

Издание отметило, что при оплате больничного в 2025 году будут учтены следующие факторы: страховой стаж и средний заработок за последние два года. В частности, 100% от среднего заработка выплачивают при условии, если специалист проработал более восьми лет. Если сотрудник выполнял рабочие обязанности менее шести месяцев, а заработная плата меньше МРОТ, размер больничного не может быть ниже минимального размера оплаты труда за месяц.

Ранее сообщалось, что россиянам 2030 году сократят больничные.