Россиянам сократят больничные

К 2030 году суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, связанную с болезнями, сократят на 15% относительно показателя в 2023 году.

Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает ТАСС. Документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Продолжительность временной нетрудоспособности ежегодно планируется снижать на 1,5–2,5%. Ожидается, что данное решение позволит повысить эффективность и продуктивность труда.

Уровень заболеваемости работников планируется снижать за счет увеличения доли россиян, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию и занимающихся спортом.

Кроме того, в стране планируется создать центры здоровья для наблюдения за здоровьем граждан.

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