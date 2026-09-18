Развод и ипотека: юрист назвал ошибку, из-за которой квартиру могут конфисковать

Ошибки в документах о разделе имущества и выплатах после развода могут обернуться конфискацией квартиры и другими серьезными последствиями. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Александр Манько.

По его словам, в расторжении брака помимо бывших супругов участвуют несколько сторон. Банк удерживает квартиру в залоге, органы опеки защищают интересы детей, а бывший супруг стремится получить как можно больше. Все пытаются перетянуть одеяло на себя.

Главная ошибка, пояснил Манько, — попытка продать или разделить квартиру до выделения долей детям. Суды в таких случаях часто признают сделки недействительными, а органы опеки не дадут согласия на продажу, пока доли детям не выделены.

Юрист рекомендовал сначала выделить доли детям — их размер должен быть пропорционален сумме материнского капитала. Затем делится оставшаяся часть: если нет брачного договора, то по принципу 50/50. И только после этого следует обращаться в банк: либо переоформлять кредит на одного из супругов, либо продавать квартиру с согласия банка и органов опеки.

Манько подчеркнул, что материнский капитал предназначен для детей, а не для родителей. Даже если ипотеку выплачивал исключительно взрослый, отнять детские доли не получится.