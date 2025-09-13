Юрист рассказала, как неправильная парковка влияет на лишение прав

Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала РИА Новости о том, что при лишении водительского удостоверения могут учитывать систематическое нарушение правил парковки.

По информации эксперта, конкретно нарушение правил парковки не является поводом для лишения прав. Однако в случае, если водитель систематически нарушает другие правила дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции могут учитывать информацию об игнорировании правил парковки.

«КоАП РФ не устанавливает отдельного повышенного штрафа именно за повторную неправильную парковку, но при систематическом нарушении данные могут учитываться при лишении прав за иные ПДД-нарушения, если это совокупность правонарушений», — рассказала юрист.

Мария Спиридонова напомнила основные правила парковки. Оставлять автомобиль запрещено на пешеходном переходе, тротуаре и местах остановок общественного транспорта. За нарушения водители обязаны заплатить штраф. Его размер зависит от того, в какой зоне был припаркован автомобиль. Например, за остановку на трамвайных путях водителю придется выплатить 1,5 тыс. руб. Если машина преградила дорогу и не позволяет передвигаться другим участникам движения, размер штрафа достигает 2 тыс. руб.

По словам эксперта, размер штрафа зависит от региона. Так, в Москве штраф за неправильную парковку составляет от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что обучение в российских автошколах подорожало на 20%.