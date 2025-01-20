Юрист Трунов пояснил, почему Куценко могут наказать из-за обнаружения тела в его авто

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов высказал мнение, что актер Гоша Куценко будет проходить по делу об обнаружении в его автомобиле тела женщины в качестве свидетеля, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт предположил, что актеру придется объяснить сотрудникам правоохранительных органов, почему раритетный автомобиль находился во дворе жилого дома. Игорь Трунов не исключил, что Куценко могут привлечь к ответственности за неисполнение требований по хранению движимого имущества.

«Правительство Москвы принимало законы в части недопустимости захламления дворов и обязательной утилизации [ветхого неэксплуатируемого транспорта]», — рассказал «Абзацу» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Эксперт отметил, что подобное правонарушение не станет поводом для возбуждения уголовного дела. По мнению юриста Трунова, у сотрудников правоохранительных органов будет много вопросов к Куценко. Например, не распивал ли он спиртные напитки с парой, которая, предположительно, поселилась в его авто. Или же где находился актер в момент гибели женщины. Предварительное время установят на основании различных экспертиз.

«Будут проверяться не только те версии, которые лежат на поверхности», — отметил юрист Трунов.

Эксперт отметил, что владелец автомобиля несет ответственность в материальной части вне зависимости от вины. По мнению Игоря Трунова, правоохранители будут выяснить, не наступила ли смерть женщины из-за технической неисправности машины. Кроме того, возникнут вопросы, как неизвестные лица могли проникнуть в автомобиль.

Ранее подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в «Запорожце» Гоши Куценко, задержали.