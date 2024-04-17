Юристы пояснили правила прописки новорожденного

После получения свидетельства о рождении у родителей есть неделя, чтобы прописать новорожденного. В противном случае им придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, они столкнутся со сложностями при оформлении медицинского полиса и документов для выплат различных пособий.

Для прописки необходимо обратиться в МФЦ. Записаться можно через портал Госуслуги или по номеру телефона. На прием необходимо взять:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт мамы;

паспорт папы (если ребенка прописывают по его адресу).

Если ребенок будет зарегистрирован по месту жительства его отца необходимо иметь письменное разрешение от матери. Фамилия папы должна быть внесена в свидетельство о рождении.

После получения документа о регистрации ребенка, его копию приносят в поликлинику, где на учете стоит малыш.

Если родители ребенка не имеют собственного жилья, но прописаны у родственников, по этому адресу законом разрешено прописать и их ребенка. Разрешение собственника квартиры или дома для этого не требуется. Дети до 14 лет могут быть зарегистрированы исключительно по месту прописки матери или отца.

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