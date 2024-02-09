К мэру Москвы обратились с просьбой отменить концерт Кристины Орбакайте

В распоряжении Абзаца есть копия обращения, которая также была направлена активистами в Департамент культуры и столичную прокуратуру.

Ранее появилась информация, что певица отменила тур по России, но намерена выступить перед поклонниками в баре Petter. Активисты обращают внимание на тот факт, что Кристина Орбакайте ни разу не заявила о своей гражданской позиции относительно важных для РФ политических событий.

Певица проживает в США и является американской гражданкой, но зарабатывает на территории России. Это вызывает диссонанс у общественников. Подобное отношение свидетельствует об эгоизме исполнительницы и корыстных целях.

«Во время мобилизации помогла своему сыну переехать жить в США, получить там гражданство и избежать исполнения воинского долга в России. В период спецоперации недопустимо проведение концертной деятельности исполнителей, которые не поддерживают наши вооружённые силы», – говорится в обращении.

Активисты отменили, что с подобным предложением обращались многие общественные деятели в разных городах России. Концерты были отменены, в частности, в Улан-Удэ (город в республике Бурятия) и Новосибирске. Авторы обращения просят мэра Москвы также принять меры по отмене концерта.

Ранее мы сообщали, что актер и музыкант Никита Пресняков (сын Кристины Орбакайте) рассказал, как ему удается зарабатывать в России после того, как он покинул страну после объявления частичной мобилизации.