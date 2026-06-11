Ледяной душ в жару убивает: от холодового шока может случиться инфаркт даже у молодых

Спасаясь от 30-градусной жары, многие лезут под ледяной душ. И совершают фатальную ошибку. Врачи Госпиталя ветеранов войн в Уфе предупредили: холодная вода не охлаждает организм, а наоборот, мешает естественному теплообмену. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалисты Госпиталя ветеранов войн в Уфе развеяли миф о том, что ледяной душ помогает в жару. Объяснение физиологии: при контакте с холодной водой сосуды (в том числе кожные) резко сужаются. Это препятствует отдаче тепла из организма. Тело не охлаждается, а перегревается изнутри. При этом резко возрастают частота сердечных сокращений и артериальное давление. Возникает холодовой шок. Он способен спровоцировать острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда или инсульт.

Врачи подчеркивают: опасность существует не только при температуре воды около 2 градусов, но и при 10-15 градусах. То есть обычная «прохладная» вода из-под крана уже может быть смертельно опасна. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но и молодые, на первый взгляд, здоровые люди не застрахованы. Резкий спазм сосудов может стать фатальным даже для тренированного организма.

Как же правильно охлаждаться в жару? Медики советуют принимать душ с водой комнатной температуры (около 25-30°C) или делать влажные обтирания. Пить больше чистой воды, но не ледяной. Носить светлую одежду и избегать пиковой солнечной активности.

Ранее папоротниковый сад закрыли из-за людей, которые справляли нужду прямо среди растений.