Сортирный скандал в Новой Зеландии: папоротниковый сад закрыли из-за людей, которые справляли нужду прямо среди растений

Исторический папоротниковый сад в новозеландском городе Мастертон временно закрыли на уборку. Причина — не вандализм и не мусор. Посетители справляли нужду прямо среди редких растений. В городском совете назвали поведение неприемлемым и незаконным. При этом общественный туалет находится в двух минутах ходьбы. Сад, построенный еще в 1924 году, вновь откроют в ближайшее время. Об этом сообщает Lenta.ru.

Папоротниковый сад, расположенный в парке королевы Елизаветы в городе Мастертон, закрыт для посетителей. Причина — люди, которые использовали кусты и газоны в качестве туалета. Случаи были не единичными. В городском совете заявили, что такое поведение абсолютно неприемлемо и неуважительно. Более того, оно незаконно. Особенно возмутительно, что общественная уборная находится всего в двух минутах ходьбы от сада.

Папоротниковый сад — одна из самых примечательных зеленых зон региона. Он был построен в 1924 году и является историческим ландшафтным памятником. Теперь сотрудникам предстоит тщательная уборка территории.

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