К поиску плюшевой игрушки в Перми подключился Дептранс

Дептранс Перми опубликовал пост в социальной сети с просьбой ко всем горожанам принять участие в поисках потерянной мягкой игрушки, сообщает properm.ru .

Сотрудники городского Дептранса пояснили, что произошло. В их обязанности входит уборка территории остановок общественного транспорта. Расклеенные объявления необходимо срывать и очищать стены или другие поверхности. Поставленные задачи выполняют исправно, но недавно сотрудники натолкнулись на объявление, которое не смогли сорвать.

На бумаге детским подчерком написано, что была утеряна мягкая игрушка — плюшевый котик. Указаны все характеристики игрушки и даже ее индивидуальные особенности. Так, автор объявления перекрасил розовый нос черным цветом. Потерянную вещь просят вернуть за вознаграждение. Внизу нарисован котик.

Фото: [ t.me/transportperm ]

Сотрудники отметили, что верят в силу социальных сетей, поэтому просят делать репосты. Игрушка была утеряна в Кировском районе Перми.

«У нас душа не на месте. <> Мы верим в силу социальных сетей и репосты. Давайте вместе поможем найти игрушку», — написал Дептранс в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что в Астраханской области начались поиски девятилетнего мальчика, который вышел из дома в магазин вечером 21 февраля в селе Разбугорье.