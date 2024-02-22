В Астраханской области начались поиски девятилетнего мальчика

В Астраханской области пропал девятилетний мальчик, сообщили РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, ребенок ушел из дома вечером 21 февраля в селе Разбугорье (Володарский район) в магазин, но так и не вернулся. На данный момент местонахождение ребенка неизвестно. Поиски ребенка продолжаются.

В прокураторе региона отметили, что перчатки мальчика были найдена на берегу реки. Спасатели предполагают, что ребенок мог утонуть в реке Чурка. На месте работают медики и водолазы.

19 февраля в Астрахани тоже пропал школьник. Одиннадцатиклассник, попрощавшись со всеми, ушел из школы, но домой так и не дошел. Тело подростка обнаружили в одной из заброшенных многоэтажек на берегу реки Кутума.

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