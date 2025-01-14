«К войне и революциям»: пенсионер пояснил, почему люди боялись теплой погоды на Крещение

Пенсионер из Оренбургской области Валерий Горшков рассказал, что во времена его молодости и юности люди очень боялись теплой погоды на Крещение, сообщил 56orb.ru.

Пенсионер Горшков поделился воспоминаниями. По его словам, раньше на Крещение всегда были морозы. Теплая погода пугала людей из-за различных мифов и прогнозов. Например, считалось, что теплая погода вместо крещенских морозов — предвестник войн и революций. Валерий Горшков отметил, что раньше 19 января всегда был сильный мороз. Однако он не склонен связывать теплую погоду с какими-либо мифическими явлениями.

«Я думаю, что дело просто в том, что тепло было редким явлением для этого периода. А все редкое пугало людей, нарушая их привычный уклад», — рассказал 56orb.ru пенсионер из Оренбургской области Валерий Горшков.

Редакция 56orb.ru провела обзор прогнозов погоды от разных синоптиков. Специалисты считают, что в январе еще будет холодно, но готовится к сильным морозам не стоит. Вероятнее всего теплая погода будет сменятся холодной. Температурные «скачки» будут привычными для всего месяца.

Крещенские морозы, по мнению многих синоптиков, в 2025 году в традиционном смысле не наступят. Согласно народной примете, оттепель в Крещение — знак того, что до конца зимы сильных морозов также не предвидится.

Ранее сообщалось, что Запад забил тревогу из-за надвигающейся климатической угрозы.