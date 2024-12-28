Кабмин запретил звонки гражданам с IP-телефонии в рамках борьбы с мошенниками

Правительство России в рамках препятствования деятельности мошенников отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, сообщается на сайте кабмина.

В документе указано, что из перечня лицензий на оказание услуг связи исключено разрешение на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

«Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи», — уточнено в документе.

В документе сообщается, что именно эта функция позволяла злоумышленникам подменять номера. В сообщении уточняется, что нововведение никак не отразится на пользовании услугами обычных граждан. Голосовая связь в мессенджерах воспроизводится при помощи специальных программ, которые позволяют общаться пользователям интернета. Необходимости в выходе на сеть стационарной и мобильной телефонной связи у добропорядочных граждан нет.

Предложение было направлено представителями Минцифры России. Согласованные изменения внесут в соответствующие правительственные акты в утвержденный срок.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали о новых схемах обмана россиян под видом Деда Мороза и Снегурочки.