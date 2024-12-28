В Госдуме рассказали о новых схемах обмана россиян под видом Деда Мороза и Снегурочки

Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от КПРФ, поделился с РИА Новости своими опасениями по поводу новогодних праздников. Он выразил беспокойство тем, что под образами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться злоумышленники.

По его словам, были неоднократные ситуации, когда аниматоры приходили в дом, чтобы развлечь детей и родителей, но потом один из них под предлогом «выйти на минутку» уходил, после чего хозяева жилища могли недосчитаться ряда ценных вещей.

«Если Дед Мороз и Снегурочка появляются на пороге без предварительной договоренности или начинают предлагать свои услуги „по акции“ прямо на улице или в подъезде, это уже вызывает сомнения», — сказал Гаврилов.

Он подчеркнул, что для защиты от мошенников важно помнить, что работа аниматоров всегда должна быть оформлена документально.

Ранее сообщалось, что Видео про Деда Мороза на Украине, опубликованное в телеграм-канале «RT на русском», всего за сутки набрало миллион просмотров. Роликом, продолжительность которого составляет всего 58 секунд, поделились более 8,6 тыс. раз.