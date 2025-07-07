Кадровые ротации в Кузбассе: губернатор встретился с новым министром
Губернатор Середюк встретился с новым министром угольной промышленности Брижаком
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Губернатор Кемеровской области Илья Середюк опубликовал в своем телеграм-канале видео рабочей встречи с новым главой регионального министерства угольной промышленности Андреем Брижаком, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Губернатор рассказал, что 47-летний министр работает в сфере угольной промышленности на протяжении 20 лет. Он неоднократно предлагал рациональные идеи по усовершенствованию отрасли, встречался с трудовыми коллективами, демонстрировал аналитический склад ума и завоевал авторитет у руководителей региональных предприятий.
«С таким багажом знаний и опыта Андрей Олегович приступил к работе в министерстве угольной промышленности Кузбасса», — указано в сообщении губернатора Кузбасса.
По информации издания, вакансия министра угольной промышленности в Кузбассе освободилась 15 апреля. Олег Токарев покинул пост по собственному желанию. Он занимал должность с 2017 года. Предполагается, что министр получил должность в Москве. Брижак был назначен исполняющим обязанности министра. Новый руководитель знает особенности развития отрасли с низов — он работал подземным проходчиком на шахте «Первомайская». Всего проработал на предприятии около 10 лет. Профильное образование получил в КузГТУ по специальности «Горное дело».
Ранее сообщалось, что Путин освободил замдиректора ФСИН от должности.