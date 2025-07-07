Кадровые ротации в Кузбассе: губернатор встретился с новым министром

Губернатор рассказал, что 47-летний министр работает в сфере угольной промышленности на протяжении 20 лет. Он неоднократно предлагал рациональные идеи по усовершенствованию отрасли, встречался с трудовыми коллективами, демонстрировал аналитический склад ума и завоевал авторитет у руководителей региональных предприятий.

«С таким багажом знаний и опыта Андрей Олегович приступил к работе в министерстве угольной промышленности Кузбасса», — указано в сообщении губернатора Кузбасса.

По информации издания, вакансия министра угольной промышленности в Кузбассе освободилась 15 апреля. Олег Токарев покинул пост по собственному желанию. Он занимал должность с 2017 года. Предполагается, что министр получил должность в Москве. Брижак был назначен исполняющим обязанности министра. Новый руководитель знает особенности развития отрасли с низов — он работал подземным проходчиком на шахте «Первомайская». Всего проработал на предприятии около 10 лет. Профильное образование получил в КузГТУ по специальности «Горное дело».

Ранее сообщалось, что Путин освободил замдиректора ФСИН от должности.