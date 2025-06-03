Путин освободил замдиректора ФСИН от должности

Документ с подписью Путина, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу 3 июня 2025 года. Согласно ему Александр Хабаров больше не занимает должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Александр Хабаров занимал ответственный пост в Федеральной службе исполнения наказаний с 2019 года. За время службы курировал вопросы организации режима и надзора в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В ведомстве отмечают его вклад в модернизацию пенитенциарной системы и внедрение электронного документооборота.

Причины кадровых изменений в указе не указаны. По установленной практике, освобождение от должности может быть связано как с плановой ротацией кадров, так и с переходом на новое место службы. В ближайшее время ожидается назначение нового заместителя директора ФСИН.

Ранее сообщалось, что Путин освободил от полномочий спецпредставителя по вопросам сотрудничества в области космоса.