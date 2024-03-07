В зоне СВО ликвидирован киевский снайпер Основенко

Украинский снайпер, которого считают профессионалом военного дела, прибыл в зону СВО из Киева. Отмечается, что его ликвидировали в населенном пункте Ивановское, который расположен в Бахмутском районе. Снайпер погиб в четверг, 7 марта. На данный момент военный корреспондент не делится более детальной информацией о происшедшем.

«Сообщают, о ликвидации супер снайпера 241-ой бригады ТРО, Владимир Основенко из Киева...Ликвидирован в н.п.Ивановское...07.03.2024», — проинформировал военный корреспондент Руслан Татаринов.

На странице в интернет-мессенджере корреспондент также сообщает, что тела многих погибших военных ВСУ привозят на Западную Украину. Это уже те бойцы, которых недавно назначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в зону СВО преимущественно из Волыни. Тогда было сформировано четыре новых батальона. Машины с телами приезжают круглосуточно семь дней в неделю, пишет автор телеграм-канала.

Ранее мы сообщали, что ФСБ ликвидировала жителя Белоруссии, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб в Карелии. Мужчина был завербован Киевом.