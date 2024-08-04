Кадыров заявил о большом числе добровольцев, которые готовы отправиться на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с просьбой к Минобороны РФ разрешить региональным ведомствам самостоятельно создавать полки и батальоны, чтобы после обучения добровольцев направлять их в зону СВО для выполнения боевых задач. Об этом спикер рассказал в эфире телеканала « Россия-1 ».

Глава Чечни объяснил, чем мотивирована подобная просьба. В Чечне функционирует университет спецназа. Желающих пройти обучение настолько много, что региональное ведомство не успевает подготавливать кадры.

«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев», — сказал Кадыров.

Глава Чечни Кадыров обратил внимание, что военнослужащие Украины преимущественно пытаются найти любую возможность, чтобы избежать необходимость выполнять боевые задачи в зоне СВО. Российские бойцы поступают совершенно иначе. Они готовы бороться за истребление неонацизма. Власти Чечни смогут подготовить еще больше квалифицированных кадров, если Минобороны РФ наделит их полномочиями формировать полки и батальоны и отправлять на передовую.

Спикер добавил, что СВО — в настоящее время приоритетная тема для него. В рамках спецоперации возникают проблемы и вопросы. Рамзан Кадыров проводит с правительством региона большую часть своего рабочего времени, чтобы оперативно решать эти вопросы.

«Мы тратим очень большие средства. Мы уже за 32-33 млрд [рублей] потратили, ни копейки из бюджета, и 45 тыс. человек мы обучили через Российский университет спецназа имени Владимира Владимировича Путина», — отметил Кадыров.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сроки завершения спецоперации.