Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в 2024-м году Россия одержит победу в конфликте на Украине.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Победа сто процентов будет в этом году», — подчеркнул он.

Российские военные продолжают наступательные действия, и почти каждую неделю освобождают новые населенные пункты. Министерство обороны России ранее сообщало о том, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских высот, а Прогресс расположен к северу от нее и является одним из ключевых рубежей обороны украинских сил у реки Волчья. Освобождение этих сел откроет возможность для дальнейшего наступления на Красноармейск — стратегически важный транспортный узел украинской армии в Донбассе.

Специальная военная операция на Украине началась 24 феврале 2022-го года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес защиту русскоязычного населения Украины, предотвращение угрозы со стороны Украины и обеспечение безопасности России.

Ранее заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов заявил, сто СВО завершится к концу 2024-го года.