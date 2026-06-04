«Не виделись больше десяти лет»: звезда «Не родись красивой» Такшина встретилась с коллегами по сериалу

Актриса Юлия Такшина, которую миллионы зрителей запомнили по роли в культовом сериале «Не родись красивой», устроила теплую встречу с коллегами по проекту, пишет Super. О радостном событии она рассказала в своем блоге, опубликовав видео.

По словам Такшиной, с некоторыми из друзей она не виделась больше десяти лет. Встреча доставила ей огромную радость.

Юлия призналась, что в обычной жизни они общаются нечасто. В основном поддерживают связь через социальные сети: поздравляют друг друга с праздниками и обмениваются сообщениями, когда видят публикации. Однако есть среди ее коллег человек, с которым у нее сложились особые, почти родственные отношения. Это актриса Ольга Ломоносова, которая стала для Юлии не просто подругой, а крестной матерью ее старшего сына Ивана.

Фото: [ соцсети ]

«Наши отношения больше похожи на родственные», — поделилась Такшина.

Актрисы могут не видеться и не слышать друг друга месяцами, но при любых важных событиях Юлия звонит Ольге первой. Такая дружба, прошедшая проверку временем и расстоянием, дорогого стоит.

Поклонники сериала «Не родись красивой» были тронуты этим откровением, ведь для многих этот проект стал частью юности. А настоящая дружба, как выяснилось, осталась и за кадром.

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