«Как бандиты в гетто»: казанцы оценили состояние местного рынка

Корреспондент лично посетил торговую точку. Много лет появляется информация, что рынок закроют, но продавцам предоставят другие точки для реализации товаров. Несмотря на утреннее время, людей на рынке практически не было. Торговая точка находится в удобном месте — вблизи станция метро, остановки общественного транспорта и жилые кварталы. Немного оживленнее на втором этаже, где продают одежду.

«В памяти сразу всплывает примерка школьной формы на вещевом рынке в самодельной „примерочной“ из куска ткани и комплименты от „тети-продавца“. В этом есть своя неповторимая прелесть, которой не хватает современным торговым центрам с их безликой стандартизацией обслуживания», — отметил корреспондент Inkazan.

По информации издания, горожане оставляют противоречивые отзывы о рынке на сервисе 2ГИС. Один из комментаторов призвал мэрию обратить внимание на работу рынка. Так, многие магазины закрыты. Большое пространство в удобном месте не приносит пользы для города. Один из пользователей напомнил, что на территории рынка часто происходят возгорания. По информации издания, за последние шесть лет рынок горел не менее четырех раз. Иногда за один год пожарные приезжали на рынок дважды.

«Страшное дело, господа! Второй этаж ухоженный и вполне приятный. Но нижний этаж… Продавцы кучкуются, как бандиты в гетто», — написал пользователь сервиса.

По данным издания, рынок открыли в 1986 году. За годы существования он потерпел различные изменения: становился как рентабельным, так и опустошенным.

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