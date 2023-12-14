«Как будто на другой планете»: Россиянин рассказал о жизни в Исландии

Уроженец Нижегородской области Роман Демаев в мае 2023 года переехал жить в Исландию. Россиянин рассказал о жизни на острове, сообщает newsnn.ru .

В Исландии очень высокие цены. Это касается недвижимости, продуктов питания, коммунальных платежей, услуг медицинских клиник.

«Хлеб — 350 рублей, яйца — 500 рублей за 12 штук. Говядина стоит каких-то сумасшедших денег.», - рассказывает Роман

Жители Исландии любят выпить, но купить алкоголь проблематично. Работает единственный магазин. В этой сфере действует полная монополия. Однако, график работы магазина очень неудобный. На выходных купить алкоголь невозможно, как и в вечернее время в будний день.

Попасть россиянину на остров можно несколькими способами. Во-первых, оформить брак с гражданином Исландии. Во-вторых, поступить в местный ВУЗ. В-третьих, получить приглашение от работодателя.

Уровень заработных плат на острове высокий, но есть один парадокс. Например, дворники получают больше денег, чем медики. Правительство высчитывает большой налог. Чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь денег.

Железнодорожного сообщения между городами нет совсем. За проезд в автобусе приходится платить 300 рублей. Услугами такси пользоваться нереально из-за слишком высоких тарифов.

Своеобразный климат вносит свои коррективы. Зимой световой день короткий. Часто идут дожди, но косые. Роман рассказывает, что есть такая примета. Если на улице встретишь человека с зонтом, значит, он приезжий. Местные горожане знают, что от зонта нет никакой пользы.

Высокая стоимость жизни и непривычный климат - так можно резюмировать мнение Романа об Исландии. Мужчина объяснил, чем же его так притягивает жизнь на острове.

«Не перестаю удивляться красотам: зеленым горам, водопадам, горячим источникам, северному сиянию. Я как-будто на другой планете. Да, Исландия довольно холодная, в то же время уютная. Самое незабываемое, что удалось увидеть, — это извержение вулкана Фаградальсфьядль. Просто завораживающе», — восхищается Роман.

Ранее жители Ростовской области, которые переехали за границу, рассказали о жизни в странах, где поддерживают антироссийские санкции.