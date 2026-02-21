«Как будто с балкона кто-то выкинул»: очевидец рассказал о машине-перевертыше, которая врезалась в дом

Очевидец рассказал о ДТП, которое привлекло внимание многих горожан. По его словам, автомобиль перевернулся и врезался в фасад многоэтажного дома. Фото и комментарий очевидца размещен в кузбасском телеграм-канале, сообщил VSE42.RU .

По информации очевидца, инцидент произошел в Кузбассе. На фото видно, что машина находится в вертикальном положении на сугробе, облокотившись на фасад жилого многоэтажного дома. ДТП произошло в субботу, 21 февраля, в Таштаголе на улице Ленина во дворе пятиэтажного дома. Автор с юмором прокомментировал инцидент.

«Ее (машину. — Прим. ред.) как будто с балкона кто-то выкинул», – пошутил автор кадров.

Очевидец не располагает информацией, пострадал ли кто-то в результате ДТП. На данный момент неизвестны причины происшествия. Официальные данные об инциденте не поступали.

