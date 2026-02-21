Техосмотр по требованию: генерал Черников разъяснил, кому и когда грозит проверка

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников разъяснил, в каких ситуациях сотрудники ГИБДД вправе запрашивать у водителей диагностическую карту, сообщил «За рулем».

По словам специалиста, при необходимости инспектор может проверить факт прохождения техосмотра через единую автоматизированную информационную систему.

«Перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции, установлен пунктом 2.1.1 ПДД. Диагностическая карта, оформляемая по результатам проведения технического осмотра транспортного средства, в указанный перечень не входит, следовательно, не может быть затребована сотрудником полиции», — пояснил глава ГАИ.

Эксперт уточнил: частные владельцы легковых авто и мототехники освобождены от необходимости обязательного техосмотра, но при одном условии. Они должны использовать транспорт для личного передвижения, а не для заработка.

По данным эксперта, освобождение от процедуры закреплено в 15-й статье Федерального закона № 170-ФЗ. Однако, если машина или мотоцикл работают в такси, заняты в коммерческих перевозках или служат разъездным транспортом для нужд организации, требование о диагностической карте вступает в силу.

«В случае необходимости факт прохождения технического осмотра может быть установлен сотрудником путем обращения к единой автоматизированной информационной системе», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что автоюрист Смирнов предупредил о штрафах за тюнинг в 2026 году.