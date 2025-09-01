Как бумажные самолетики с пожеланиями стали новым символом школьного единства?

В школах Кузбасса прошли праздничные линейки, приуроченные старту нового учебного года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент рассказал в фоторепортаже об эмоциях ребят.

По информации издания, в отличие от прошлых лет слез на глазах первоклассников и их родителей не было. Школьники с улыбками на лицах принимали поздравления. Красивые с бантами и галстуками, в нарядной форме, ребята знакомились друг с другом. На партах их ожидали подарки, что сделало настроение юных жителей еще более веселым.

По данным издания, на школьной линейке ребята продемонстрировали свои творческие способности. Учителя первоклассников сделали бумажные самолетики. Старшеклассники оставили на них памятные пожелания. Так будущие выпускники символично поделились опытом с ребятами, которые еще летом посещали детские сады.

«Малышам и выпускникам 1 сентября подарило яркие и драгоценные эмоции, которые они будут помнить в своей взрослой жизни», — отметил корреспондент «Сибдепо».

По информации издания, после школьной линейки учителя провели классный час и уроки о важном. Первоклассникам предложили немного рассказать о своих увлечениях. Во вторник, 2 сентября, начнутся полноценные уроки.

