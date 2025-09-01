В Кузбассе выкладывают фото со школьной линейки на фоне здания с дырками в крыше

По информации издания, автор утверждает, что на фото видна школа, расположенная в Кузбассе. На снимках заметны дырки в крыше. По словам автора, возле школы прошла торжественная линейка. Теперь в здании начнутся занятия.

По данным издания, очевидец предоставил несколько фото. На одном снимке видно, что возле здания на траве лежат доски. Предположительно, они могли упасть с крыши. На другой фотографии можно рассмотреть, что в некоторых местах на здании учебного учреждения отходит штукатурка.

Корреспондент «Сибдепо» связался с администрацией школы, о которой рассказал автор поста. Секретарь киселевской школы № 35 пояснил, что в здании идут строительные работы. Рабочие прибыли на объект примерно неделю назад. В школе заявили, что не могли повлиять на страт работ. Сейчас специалисты ремонтируют крышу. Администрация приняла решение, что занятия будут проходить в первой половине дня. Во второй строители будут выполнять ремонтные работы. В это время ученикам вход в школу категорически запрещен.

«Пока, предположительно, окончание работ планируется в конце сентября», — рассказали в школе корреспонденту «Сибдепо».

