«Как быть людям?»: тюменцы борются за право сесть в автобус, а водители находятся на грани нервного срыва

Жители Тюмени массово жалуются на работу общественного транспорта: задержки маршрутов, проблемы с оплатой по QR-коду из-за перебоев в работе интернета, переполненные автобусы, давка в часы пик. В свою очередь водители рассказывают, что работать невозможно. Дороги своевременно не расчищают от снега, автобусы не обновляют, функционируют всего два поста мойки, сообщил nashgorod.ru.

Горожане сообщают, что автобусы часто не останавливаются на остановках общественного транспорта. Пользователь соцсети рассказал, что привлекает внимание водителей разными способами — размахивает руками и ногами. По его словам, автобус часто даже не перестраивается на полосу, по которой можно свернуть к остановке.

Еще один пользователь рассказал, что часто водители нарушают установленный маршрутный график. Как следствие, автобус может просто не приехать.

«Как быть людям?» — интересуется местный житель.

По словам руководителя ТПАТП №1 Романа Шулепова, в городе наблюдается дефицит кадров. Привычная причина о небольшой заработной плате в данном случае неактуальна. По словам эксперта, водители не могут справиться с высокой нагрузкой. Текущая потребность в водителях автобусов составляет более 100 человек.

«Нехватка кадров связана с тяжестью трудового процесса, высокой степенью ответственности за жизнь и здоровье пассажиров (что многих соискателей на трудоустройство останавливает идти в профессию) и недостатком на рынке труда водителей с правом управления транспортными средствами категории D», — поясняет Шулепов.

Водители рассказывают, что работать практически невозможно: снег не убирают, для мойки автобуса приходится проводить много времени в очереди, транспортные средства нуждаются в ремонте.

«Ремонтная зона — отдельная песня. Приезжаешь ставить на ремонт автобус слесаря тебе напрямую говорят: „давай деньги, тогда сделаем“. Большинство автобусов на ладан дышат, потому что запчастей нет, что работает — то еще работает», — жалуется один из водителей автобусов.

