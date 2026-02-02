С марта берите больше мелочи: стоимость поездки в уфимских автобусах заставила разинуть рот

Администрация города Уфы объявила об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте, обслуживаемом перевозчиком ООО «Компания Уфа-Лайн». С 1 марта 2026 года стоимость поездки на четырех конкретных муниципальных автобусных маршрутах будет увеличена, сообщает Башинформ .

Подорожание затронет маршруты № 220, № 224, № 288 и № 297, которые связывают различные районы города и пригороды, включая Южный автовокзал, микрорайон «Южный», Максимовку и жилой комплекс «8 Марта». Новая единая стоимость проезда составит 46 рублей независимо от способа оплаты: банковской картой, наличными или транспортной картой «Алга».

В управлении транспорта и связи городской администрации пояснили, что данная мера является вынужденной. Решение обусловлено общероссийскими инфляционными процессами и значительным ростом операционных издержек перевозчика. В их числе отмечается повышение цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, стоимость ремонтных работ, увеличение фонда оплаты труда сотрудников, а также объективная необходимость модернизации и обновления автобусного парка.

