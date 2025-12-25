«Как Дамоклов меч»: из-за опасных деревьев российский поселок остался без транспортного сообщения

Жители поселка Ортон Междуреченска в соцсетях пожаловали на изоляцию от города по причине аварийных деревьев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам кузбассовцев, проблема актуальна длительное время. Россияне рассказали, что прогнозировали ухудшение ситуации. Так, вдоль дороги, которая ведет в город, расположены аварийные деревья с нависшими стволами.

По данным жителей поселка, безопасного маршрута в городе больше нет. Объездной дороги на данном участке также не предусмотрено. Как следствие, все регулярные рейсы автобусов из поселка в Междуреченск отменены. Люди не имеют возможности добраться в город на общественном транспорте.

«Те самые нависшие стволы, о которых мы предупреждали, продолжают висеть как Дамоклов меч над каждым, кто рискует проехать», — пожаловались кузбассовцы.

По мнению жителей поселка, добираться на собственном автомобиле не менее опасно. Люди обеспокоены сложившейся ситуацией. Кроме того, они обращают внимание, что информировали о проблеме, но ситуация осталась неразрешенной.

