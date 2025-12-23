«Живем как в XIX»: власти двух регионов РФ поспорили из-за сообщения на прямую линию

Чиновники Ленинградской области дали отповедь коллегам из Ульяновска, которые обвинили их регион в авторстве критического вопроса Владимиру Путину о жизни «как в XIX веке». Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт между двумя регионами разгорелся после прямой линии с президентом, где прозвучала жалоба на условия жизни в Ульяновске. Позднее администрация этого города заявила, что обнаружила автора — им оказался житель поселка Ульяновка в Ленобласти, а в тексте вопроса была «досадная оплошность».

Это заявление вызвало реакцию в Санкт-Петербурге. Председатель комитета по общественным коммуникациям Ленинградской области Екатерина Путронен выразила удивление такой позицией ульяновских властей. От имени регионального правительства она посоветовала коллегам не заниматься перекладыванием ответственности. Таким образом, техническая ошибка или намеренная провокация с географией привела к межрегиональному спору.

